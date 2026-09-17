50.152 leva primeiro prémio da Lotaria Popular

O número 50.152 foi o primeiro prémio da 37.ª extracção da Lotaria Popular de 2026, realizada esta quinta-feira, 17 de Setembro. A segunda fracção sorteada recebe 75 mil euros, enquanto as restantes fracções do mesmo número são premiadas com 7.500 euros.

O segundo prémio, no valor de 7.500 euros para a fracção sorteada e de 2.500 euros para as restantes, saiu ao número 01.340. O terceiro prémio, de 3.000 e 2.000 euros, respectivamente, corresponde ao número 27.599, enquanto o 12.462 arrecada o quarto prémio, de 2.000 e 1.070 euros.

As sequências de dois algarismos sorteadas foram 25 e 87.

A próxima extracção, a 38.ª de 2026, realiza-se a 24 de Setembro e é designada “Ditos Populares: Seguir à letra”. O primeiro prémio será de 75 mil euros no conjunto das seis fracções, correspondendo a 50 mil euros à fracção sorteada.