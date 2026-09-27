Bombeiros resgatam quatro gatos em duas ocorrências no Funchal

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados, esta manhã, para duas ocorrências distintas envolvendo gatos, no Funchal.

A primeira intervenção aconteceu no Caminho da Portada de Santo António, no Monte, onde os bombeiros foram chamados para retirar três gatos bebés que se encontravam num terreno. Os animais foram resgatados e posteriormente encaminhados para o canil.

Ainda durante a manhã, a mesma corporação foi accionada para a Estrada Visconde Cacongo, onde um gato se encontrava em cima de uma árvore. Os bombeiros deslocaram-se ao local e procederam ao resgate do animal.