Seguro reuniu-se a sós pelo Papa Leão XIV no Vaticano durante 40 minutos

O Presidente da República, António José Seguro, foi hoje de manhã recebido pelo Papa Leão XIV, na sua primeira visita oficial ao Vaticano.

Segundo fonte da Presidência da República, António José Seguro esteve reunido a sós com o Papa durante 40 minutos. A seguir, houve um momento alargado à comitiva do chefe de Estado português, com a habitual troca de presentes.

O Presidente da República ofereceu ao Papa Leão XIV uma escultura em porcelana de Cristo crucificado, da Vista Alegre, da autoria do arquiteto português Álvaro Siza Vieira, adiantou a mesma fonte.

A comunicação social não pôde entrar no Palácio Apostólico, apenas registar a chegada do chefe de Estado, acompanhado pela sua mulher, Margarida Maldonado Freitas, ao Pátio de São Dâmaso, perante um destacamento honorífico da Guarda Suíça Pontifícia, cerca das 08:45 locais (09:45 em Lisboa).