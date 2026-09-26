Jovem alcoolizada agride dois bombeiros na Avenida do Infante
Mulher, de 19 anos, foi assistida durante a madrugada e acabou por ser transportada para o hospital
Uma jovem, de 19 anos, foi assistida durante a madrugada na Avenida do Infante, no Funchal, por se encontrar visivelmente alcoolizada.
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para prestar assistência à mulher, mas, durante a intervenção, dois elementos da corporação terão sido agredidos pela jovem. Face à instabilidade da mulher, foi solicitada a presença da Polícia de Segurança Pública (PSP).
Após a intervenção dos meios de socorro e das autoridades, a jovem foi conduzida para o hospital.
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