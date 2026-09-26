Novo fogo no Funchal mobiliza bombeiros

Um novo incêndio deflagrou no Funchal, desta vez em Santa Rita, mais concretamente na Travessa do Papagaio Verde.

As chamas encontram-se numa zona de mato, mas existem algumas residências nas imediações, o que está a motivar a atenção dos meios de socorro.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal já estão no local a combater o fogo. Mas também sabe-se que outras corporações deverão juntar-se à operação para reforçar o combate às chamas.