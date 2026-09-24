Jovem de 17 anos agredido com socos e pontapés

Um jovem, de 17 anos, foi socorrido há instantes pelos Bombeiros Sapadores do Funchal após ter sido vítima de uma agressão, na Rua da Escola Secundária do Galeão.

Segundo foi possível apurar, o rapaz terá sido agredido com socos e pontapés, tendo ficado com uma hemorragia na face e queixando-se de dores na zona do nariz. Apesar dos ferimentos, encontrava-se consciente e orientado aquando da chegada dos meios de socorro.

Os Bombeiros Sapadores do Funchal prestaram assistência à vítima, que acabou por ser transportada para o hospital para avaliação e tratamento.

Até ao momento, não é conhecida a identidade dos alegados agressores nem as circunstâncias que terão estado na origem da agressão.