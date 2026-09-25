Dois processos por queimadas ilegais

O Corpo de Polícia Florestal identificou, esta sexta-feira, os responsáveis por duas queimadas não autorizadas realizadas nos concelhos da Calheta e de Câmara de Lobos.

Uma das ocorrências ocorreu na freguesia do Estreito da Calheta, enquanto a segunda foi registada na freguesia do Jardim da Serra, em Câmara de Lobos.

Na sequência das duas ocorrências, foi levantado o respectivo expediente contra-ordenacional, que seguirá agora os trâmites processuais.

O Instituto das Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) recorda que a realização de fogueiras e queimadas está proibida na Região Autónoma da Madeira entre 1 de Abril e 31 de Outubro.

O IFCN reforça o apelo ao cumprimento das regras em vigor e à adopção de comportamentos responsáveis.