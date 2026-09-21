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Dois bombeiros feridos no combate às chamas na Trofa

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Foto Lusa

Um segundo bombeiro sofreu hoje ferimentos ligeiros no combate ao incêndio em São Mamede do Coronado, na Trofa, revelou à Lusa fonte da proteção civil, indicando que as chamas já tinham passado para o concelho da Maia.

Ao final da tarde, fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, tinha reportado um primeiro bombeiro que foi transportado ao hospital, também com ferimentos ligeiros.

Às 19:10, o incêndio passou para o concelho da Maia, mas já com a indicação de que a única frente ativa começava a ceder aos meios.

Pelas 19:35, segundo a mesma fonte, estavam no combate às chamas 98 operacionais, apoiados por 31 viaturas.

A meio da tarde, por precaução, foram retirados os 40 alunos e três funcionários da Escola da Vila, em Paiço.

O alerta foi dado pelas 15:04.

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