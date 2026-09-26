APEL despede-se hoje de António Jesus

António Alberto da Silva Jesus, professor de Matemática e uma das figuras ligadas à Escola da APEL, morreu na quarta-feira, 23 de Setembro, aos 83 anos. A Associação Promotora do Ensino Livre (APEL) comunicou ontem o falecimento, numa nota de pesar dirigida à comunidade escolar.

Nascido no Funchal, em 1943, António Jesus estudou no Liceu Nacional do Funchal e nas Faculdades de Ciências das Universidades do Porto e de Coimbra. Depois do serviço militar obrigatório, iniciou a actividade docente como professor de Matemática no Liceu Nacional do Funchal, actual Escola Secundária Jaime Moniz.

Em 1972, transitou para a Escola Industrial e Comercial do Funchal, actual Escola Secundária Francisco Franco. Após o 25 de Abril de 1974, integrou a Comissão Instaladora da Câmara Municipal do Funchal. Colaborou também com o Governo Regional, após as primeiras eleições legislativas regionais de 1976, como chefe de gabinete da Secretaria Regional da Educação, cargo que deixou em 1978 para regressar ao ensino.

Em 1980, ingressou na Escola da APEL, onde leccionou Matemática até 2004. Ao longo de 45 anos de ligação à instituição, desempenhou ainda funções de director Administrativo e Financeiro, entre 2003 e 2007, foi vogal do Conselho de Administração, entre 2008 e 2013, e presidiu ao mesmo órgão entre 2013 e 2025.

Na nota de pesar, a APEL destaca o “serviço dedicado e generoso” prestado à instituição, considerando que António Jesus deixou o seu nome “eternamente ligado” à escola.

O funeral realiza-se hoje, sendo precedido de Missa de Corpo Presente, por volta das 12 horas, na Igreja Paroquial de São Martinho.