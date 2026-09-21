 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Incêndio numa conduta de restaurante mobiliza bombeiros

None
Foto Arquivo

Um incêndio deflagrou, há instantes, numa conduta de um restaurante situado na Avenida do Mar, no Funchal.

Para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram dois meios e nove elementos para a ocorrência. A PSP também foi chamada ao local para acompanhar a situação.

Não há, até ao momento, registo de feridos na sequência do incêndio.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo