Incêndio numa conduta de restaurante mobiliza bombeiros
Um incêndio deflagrou, há instantes, numa conduta de um restaurante situado na Avenida do Mar, no Funchal.
Para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram dois meios e nove elementos para a ocorrência. A PSP também foi chamada ao local para acompanhar a situação.
Não há, até ao momento, registo de feridos na sequência do incêndio.
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