Incêndio numa conduta de restaurante mobiliza bombeiros

Um incêndio deflagrou, há instantes, numa conduta de um restaurante situado na Avenida do Mar, no Funchal.

Para o local foram accionados os Bombeiros Sapadores do Funchal, que mobilizaram dois meios e nove elementos para a ocorrência. A PSP também foi chamada ao local para acompanhar a situação.

Não há, até ao momento, registo de feridos na sequência do incêndio.