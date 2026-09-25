O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recorreu, esta tarde, à sua página da facebook para destacar a vinda do segundo helicóptero para combate a incêndios na Madeira.

Mais um compromisso cumprido Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional

Segundo helicóptero para combate a incêndios já está na Madeira Já está na Madeira o segundo helicóptero para combate a incêndios. Neste momento está em curso o seu transporte para o Centro de Meios Aéreos do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela, onde o mesmo será preparado para estar operacional nos próximos dias.

A aeronave, que vai estar ao serviço da Região entre 1 de Outubro e 30 de Novembro, conforme contrato celebrado na semana passada entre a empresa prestadora e a Força Aérea Portuguesa, chegou esta quinta-feira à Madeira, tal como o DIÁRIO avançou em tempo oportuno.

No mesmo dia, o líder do executivo madeirense elogiou a intervenção do ministro da Administração Interna, Luís Neves, para acelerar a chegada à Madeira deste meio aérero.

"Eu acho que isto é o bom resultado da visita do senhor ministro da Administração Interna", afirmou.

Albuquerque elogia ministro Luís Neves por acelerar vinda do helicóptero Miguel Albuquerque elogiou hoje a intervenção do ministro da Administração Interna, Luís Neves, para acelerar a chegada à Madeira do segundo helicóptero de combate a incêndios. A aeronave já está na Região e será preparada para entrar em operação nos próximos dias, ficando ao serviço até 30 de Novembro.

Este segundo helicóptero de combate a incêndios afecto à Região será oficialmente apresentado, este domingo, pelas 16 horas, nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil.

A sessão contará com a presença de Micaela Freitas, secretária regional de Saúde e Proteção Civil, entre outras entidades.