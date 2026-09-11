"Um Golo pela Vida" leva andebol e solidariedade ao Pavilhão Bartolomeu Perestrelo

A luta contra o cancro volta a unir a comunidade madeirense através da XIV edição da iniciativa solidária "Um Golo pela Vida", que se realiza no próximo dia 12 de Setembro, no Pavilhão Bartolomeu Perestrelo, no Funchal.

Promovido pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC), em parceria com a Associação de Andebol da Madeira e com a voluntária Ivelice Gonçalves, o evento decorre entre as 09h30 e as 21h00, sob o lema "Andebol por uma Causa".

A iniciativa reúne atletas, clubes, dirigentes, voluntários e elementos da comunidade madeirense numa jornada dedicada à solidariedade e à sensibilização para a prevenção e luta contra o cancro.

Além da vertente desportiva, o evento pretende contribuir directamente para o apoio aos doentes oncológicos e respectivas famílias. As receitas obtidas revertem integralmente para a causa oncológica, através do trabalho desenvolvido pelo Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A organização apela também à participação e divulgação da iniciativa, considerando o envolvimento da comunidade e dos órgãos de comunicação social importante para dar visibilidade à causa e contribuir para o sucesso de mais uma edição de "Um Golo pela Vida".

O evento realiza-se no Pavilhão Bartolomeu Perestrelo, no dia 12 de Setembro, entre as 09h30 e as 21h00.