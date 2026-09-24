Albuquerque elogia ministro Luís Neves por acelerar vinda do helicóptero

Miguel Albuquerque elogiou hoje a intervenção do ministro da Administração Interna, Luís Neves, para acelerar a chegada à Madeira do segundo helicóptero de combate a incêndios. A aeronave já está na Região e será preparada para entrar em operação nos próximos dias, ficando ao serviço até 30 de Novembro.

"Eu acho que isto é o bom resultado da visita do senhor ministro da Administração Interna", afirmou o presidente do Governo Regional, sublinhando que, embora o processo já estivesse em andamento, Luís Neves, "em consonância com a conversa que eu tive com o senhor primeiro-ministro, pôs o helicóptero a andar com a maior celeridade possível.

Your browser does not support the audio element. Miguel Albuquerque sobre o helicóptero

Segundo helicóptero para combate a incêndios já está na Madeira Já está na Madeira o segundo helicóptero para combate a incêndios. Neste momento está em curso o seu transporte para o Centro de Meios Aéreos do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela, onde o mesmo será preparado para estar operacional nos próximos dias.

O helicóptero está a ser transportado para o Centro de Meios Aéreos do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela. A operação, entre 1 de Outubro e 30 de Novembro, é suportada pelo Estado.

Questionado sobre a chegada do reforço já no Outono, Albuquerque lembrou que a Madeira já registou incêndios de grande dimensão em Outubro.

Eu quero que o helicóptero esteja aí para salvaguardar o nosso território, os nossos bens e a nossa população.

Para o Verão de 2027, está igualmente previsto um segundo meio aéreo durante os três meses da época estival. "Agora já está, esse concurso já está aberto", garantiu.

Miguel Albuquerque confirmou ainda que o Governo Regional está a trabalhar na construção de uma nova esquadra da PSP no Porto Santo, num terreno pertencente à Região e situado junto à nova unidade de saúde, tal como o DIÁRIO já noticiou.

Porto Santo ganha esquadra com alojamento A notícia que faz a manchete da edição do seu DIÁRIO desta quinta-feira aponta que o Porto Santo ganha esquadra da PSP com alojamento. Oito quartos vão alojar os agentes deslocados para reforçar o policiamento na Ilha Dourada, no Verão. O Estado financia a obra com 4.000 metros quadrados junto à nova Unidade Local de Saúde.

"Estamos a trabalhar já no sentido de construir uma esquadra de raiz no Porto Santo, num terreno adjacente à nova unidade de saúde, que é um terreno que já pertence ao Governo", explicou.

A nova esquadra deverá permitir também reforçar as condições de permanência de agentes da PSP na ilha durante a época de maior procura.

Your browser does not support the audio element. Miguel Albuquerque sobre a esquadra da PSP

Segundo Albuquerque, o projecto aguarda agora o Orçamento do Estado para avançar com o contrato interadministrativo. A nova estrutura será construída "de raiz" e terá capacidade para acolher os agentes que ficam destacados no Porto Santo durante a época balnear.