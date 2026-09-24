Segundo helicóptero para combate a incêndios já está na Madeira

Já está na Madeira o segundo helicóptero para combate a incêndios. Neste momento está em curso o seu transporte para o Centro de Meios Aéreos do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela, onde o mesmo será preparado para estar operacional nos próximos dias.

Esta aeronave vai estar ao serviço da Região entre 1 de Outubro e 30 de Novembro, conforme contrato celebrado na semana passada entre a empresa prestadora e a Força Aérea Portuguesa. O custo da operação é suportado pelo Estado, à semelhança do que acontece com outros equipamentos do género que são utilizados no combate aos incêndios no continente, durante o período de prontidão do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), que por cá se prolonga até 30 de Novembro.

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Trata-se de um helicóptero ligeiro, semelhante ao primeiro meio aéreo que o Governo Regional contratou em 2018, após os estudos que determinaram que a sua utilização era viável na Madeira.

O serviço é assegurado pela empresa Helibravo, a mesma que já garante o helicóptero médio que está em permanência na Madeira, durante todo o ano, esse pago pelo Orçamento Regional. O novo meio aéreo está apenas preparado para o combate a incêndios, não sendo possível a sua utilização para o resgate, como acontece com o já existente na ilha.