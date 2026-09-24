Falso alarme mobiliza bombeiros e meio aéreo na Ribeira Brava

Um alerta para um possível incêndio em mato, no Pomar da Rocha, na Ribeira Brava, mobilizou esta tarde vários meios de socorro, mas acabou por se tratar de um falso alarme.

Segundo informação do Serviço Regional de Protecção Civil, foram accionados para a ocorrência os Bombeiros Sapadores do Funchal, os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol e o meio aéreo da Protecção Civil. Os Bombeiros Sapadores do Funchal deslocaram para o local um auto-tanque, com dois elementos, segundo foi possível apurar pelo DIÁRIO.

Após a verificação da zona, foi confirmado que não existia qualquer incêndio, tendo a ocorrência sido dada como falso alarme.