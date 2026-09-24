Fogo na Ribeira Brava já foi extinto
O incêndio na serras da Ribeira Brava, na zona de São Paulo, próximo ao Parque Empresarial, já foi extinto, segundo informa o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira. O helicóptero que, perto das 8h30 desta quinta-feira, levantou voo nessa direcção, apenas foi fazer reconhecimento do terreno.
Ontem à noite o fogo continuava activo, embora segundo o adjunto do Comando da Proteção Civil, Valter Ferreira, tenha sido inicialmente dominado pelas 22h50, após alastrar para a zona florestal sobranceira à estrada, mas durante a madrugada foi dado como extinto pelos meios no terreno.
Reforçados os meios que combatem incêndio nas serras da Ribeira Brava
O incêndio que deflagrou no fim da tarde desta quarta-feira na serras da Ribeira Brava, na zona de São Paulo, próximo ao Parque Empresarial daquela localidade, continua activo e alastrar na zona florestal sobranceira à estrada, prevendo-se que os trabalhos de combate se prolonguem pela noite dentro.
Foram mobilizados mais de quatro dezenas de operacionais (46) e 16 viaturas de diferentes corporações (Bombeiros Voluntários Ribeira Brava e Ponta do Sol, Bombeiros Voluntários da Calheta, Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, Bombeiros Sapadores do Funchal), bem como elementos do Corpo de Polícia Florestal e da GNR.
O reforço de meios que contou ainda antes de escurecer com o helicóptero da Proteção Civil, que esteve a sobrevoar a zona esta manhã à procura de "potenciais pontos quentes e alguns reacendimentos", estando no local meios de prevenção ao longo do dia.
O fogo não chegou a atingir nenhuma habitação, sendo certo que o perímetro total da área ardida ainda está a ser calculado, frisou o responsável.
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