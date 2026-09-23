Fogo perto do Parque Empresarial da Ribeira Brava mobiliza bombeiros e meio aéreo

Um incêndio que deflagrou há pouco junto ao Parque Empresarial da Ribeira Brava, em São Paulo, mobiliza, neste momento, três corporações de bombeiros e o meio aéreo.

Para o combate ao fogo em mato, perto de zona florestal, foram empenhados os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, os Bombeiros Sapadores do Funchal, bem como os Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, cumprindo-se a triangulação de meios que está definida pela Protecção Civil regional.

Para o ataque inicial foi, também, activado o helicóptero.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também se encontra no local.

Desconhecem-se, para já, outros detalhes desta ocorrência.