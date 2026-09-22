Green Market estreia-se na Ribeira Brava com forte adesão

Dois dias intensos, praça cheia, encontros entre gerações e uma energia contagiante. Foi assim a estreia da 8.ª edição do Green Market Madeira, este fim-de-semana, na Nova Praça, na Ribeira Brava.

A primeira edição do eco-mercado circular no concelho superou todas as expectativas, registando a adesão da população local e de centenas de visitantes que se juntaram para celebrar o mote 'Move o Futuro: Mobilidade Intergeracional'.

A programação viva e envolvente preencheu o fim-de-semana com momentos únicos: das reflexões partilhadas na Green Talks à energia inclusiva das sessões de mobilidade; da criatividade genuína do showcooking sem desperdício às oficinas do 'Green Kids', onde as crianças tiveram a sua experiência em moldar o barro; sem esquecer a música ao vivo que deu o tom festivo ao recinto e a forte adesão ao Ponto de Recolha Têxtil Solidário.

Idealizado e lançado pela Falésia Atelier em Novembro de 2023, o Green Market Madeira nasceu do pioneirismo de criar na Ilha um projecto autêntico, com identidade própria e uma visão clara para a sustentabilidade. O percurso, que começou com apenas 13 participantes destemidos na primeira edição, reflecte hoje um ecossistema maduro e em constante expansão, reunindo agora mais de 60 participantes entre marcas ecológicas, artesãos certificados, artistas e entidades parceiras.

Para Carlota Gouveia, co-fundadora e dinamizadora da Falésia Atelier, o sentimento ao olhar para a Nova Praça repleta é de profunda gratidão e concretização.

Quando criámos o Green Market Madeira sabíamos que estávamos a abrir um caminho novo na Madeira, mas o que vivemos este fim-de-semana na Ribeira Brava supera tudo o que idealizámos. Ver o eco mercado crescer edição após edição, receber um número cada vez maior de candidaturas e sentir a confiança renovada dos artesãos, das marcas e dos municípios que nos acolhem é profundamente recompensador. Carlota Gouveia, co-fundadora da Falésia Atelier

A responsável salientou que sempre esteve no nosso ADN do projecto "a vontade de ter um mercado itinerante, vivo e capaz de descentralizar o consumo consciente". Por isso, chegar pela primeira vez a um novo concelho e ver a população abraçar o projecto com tanto entusiasmo, participando nas actividades e deixando o seu contributo solidário, prova que a nossa comunidade está pronta para mover o futuro".

O sucesso da 8.ª edição assentou num "trabalho de rede exemplar e multidisciplinar". A colaboração com a Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava (ADBrava) no Ponto Solidário permitiu dar uma segunda vida a centenas de bens têxteis, enquanto a parceria com o IVBAM continuou a reforçar a ponte vital entre os saberes ancestrais e a inovação artesanal. A Madeira Quality Care assegurou os rastreios gratuitos de saúde e encheu a praça de energia com a sessão de mobilidade Salsation, ao passo que a Associação Desportiva do Campanário promoveu uma sessão prática de mobilidade e participou activamente na Green Talks dedicada ao tema, a par do contributo precioso da Associação Sem Limites.

A saúde mental e o bem-estar emocional encontraram espaço de reflexão com a Associação AWARE IN, enquanto a presença vital da natureza na praça foi concretizada através de uma colaboração fundamental com o IFCN (Instituto das Florestas e Conservação da Natureza). A gastronomia consciente brilhou no showcooking sem desperdício impulsionado pelo Chef Duarte Gonçalves do Alimento Desperto, e a criatividade dos mais novos ganhou forma no workshop de barro da Catie Vieira do Atelier Alma Livre. A dimensão conceptual da mobilidade intergeracional completou-se com o apoio dos Amigos Fiat Madeira e da MGL, que disponibilizaram viaturas icónicas, um carro clássico e um eléctrico, simbolizando visualmente a ponte entre o passado e o futuro na Nova Praça.

"O Green Market Madeira segue a sua viagem itinerante, prometendo continuar a semear a economia circular e a valorizar o património humano e criativo da ilha", sublinha.

