Incêndio no Campanário mobiliza vários meios

Um incêndio que deflagrou ao final desta noite na zona do Campanário, está a mobilizar neste momento vários meios.

No entanto, segundo Valter Ferreira, adjunto do Comando do Serviço Regional de Proteção Civil, o incêndio está dominado.

Meios e elementos dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava e Ponta do Sol, bem como dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, dos Bombeiros Sapadores do Funchal e dos Bombeiros Voluntários Madeirenses foram mobilizados.

O incêndio deu-se no povoamento florestal do Lugar da Serra, nas zonas altas da freguesia do Campanário, tendo o alerta sido dado pelas 6h35.

Para o local foram mobilizados um total de 19 bombeiros e com apoio de 7 veículos.