Falso alarme acciona bombeiros na Boa Nova

Uma coluna de fumo avistada, esta manhã, na zona da Boa Nova, no Funchal, levou à mobilização dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para a Estrada do Aeroporto.

A informação inicial apontava para a possibilidade de um incêndio numa residência, mas, após a chegada ao local, os bombeiros verificaram que se tratava de um falso alarme. Para a ocorrência foram mobilizados cinco elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, apoiados por uma viatura pesada.