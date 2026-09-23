Lixo e plásticos junto à ribeira na Ribeira Brava

O professor da Universidade da Madeira (UMa), Miguel Menezes de Sequeira, denunciou nas redes sociais, de forma irónica, um “exemplo de sustentabilidade na Ribeira Brava”, mostrando imagens de uma zona junto ao depósito do sistema de recolha de embalagens Volta, no Continente da Ribeira Brava.

No vídeo publicado, é possível observar, junto à estrutura, a presença de lixo e plásticos na ribeira. O professor universitário critica a situação e questiona a aparente contradição entre o sistema destinado à recolha e valorização de resíduos e a existência de lixo acumulado na linha de água.

“A hipocrisia. Tudo isto é lixo. Que obviamente, parcialmente foi atirado para aqui mesmo e é uma total irresponsabilidade”, afirma no vídeo.

Miguel Menezes chama ainda a atenção para o percurso da água da ribeira, alertando para a possibilidade de o lixo e os resíduos acabarem no mar.