Falso alerta de acidente mobilizou quatro meios e 11 operacionais
Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, pelas 12 horas deste sábado, para um alegado acidente junto à ponte da Cimentos Madeira.
Perante o alerta, a corporação mobilizou quatro meios para o local: duas ambulâncias, um veículo de desencarceramento e o carro do chefe, num total de 11 elementos.
À chegada, os bombeiros verificaram que não havia qualquer acidente, tratando-se de um falso alarme.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo