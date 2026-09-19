Falso alerta de acidente mobilizou quatro meios e 11 operacionais

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram alertados, pelas 12 horas deste sábado, para um alegado acidente junto à ponte da Cimentos Madeira.

Perante o alerta, a corporação mobilizou quatro meios para o local: duas ambulâncias, um veículo de desencarceramento e o carro do chefe, num total de 11 elementos.

À chegada, os bombeiros verificaram que não havia qualquer acidente, tratando-se de um falso alarme.