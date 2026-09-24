Turista alemã resgatada após queda na Lagoa do Vento

Uma turista alemã, de 45 anos, sofreu uma queda esta tarde na zona da Lagoa do Vento, na Calheta, tendo ficado ferida na sequência do acidente.

Segundo foi possível apurar, a mulher bateu com a cabeça durante a queda, sofrendo um corte sangrante no couro cabeludo.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram mobilizados para o local e encontram-se a prestar assistência à vítima, com um total de sete elementos. A turista deverá ser transportada para uma unidade de saúde para avaliação e tratamento dos ferimentos.