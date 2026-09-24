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Turista alemã resgatada após queda na Lagoa do Vento

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Uma turista alemã, de 45 anos, sofreu uma queda esta tarde na zona da Lagoa do Vento, na Calheta, tendo ficado ferida na sequência do acidente.

Segundo foi possível apurar, a mulher bateu com a cabeça durante a queda, sofrendo um corte sangrante no couro cabeludo.

Os Bombeiros Voluntários da Calheta foram mobilizados para o local e encontram-se a prestar assistência à vítima, com um total de sete elementos. A turista deverá ser transportada para uma unidade de saúde para avaliação e tratamento dos ferimentos.

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