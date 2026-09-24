PJ e GNR localizam cadáver de homem desaparecido há dois meses em Montemor-o-Velho

O corpo de um homem, que desapareceu há cerca de dois meses na zona de Montemor-o-Velho, foi hoje localizado pela Polícia Judiciária com a colaboração da GNR.

"A Diretoria do Centro da Polícia Judiciária (PJ), com a colaboração da GNR de Coimbra, localizou, hoje, na zona de Montemor-o-Velho, o ciclista desaparecido há cerca de dois meses, depois de diligências ininterruptas de investigação", explicou a PJ, em comunicado de imprensa.

De acordo com a PJ, "o cadáver do homem de 63 anos foi encontrado num local ermo, de difícil acesso, em zona de mato".

"A sua bicicleta foi encontrada próxima do local. A sua localização foi possível graças à deteção de sinal de telemóvel naquela zona. A investigação da PJ prossegue para cabal esclarecimento dos factos".

No dia 02 de agosto, a agência Lusa noticiou que um homem estava desaparecido há cerca de duas semanas, supostamente na zona limite entre os concelhos da Figueira da Foz e de Montemor-o-Velho, no Baixo Mondego.

"As buscas mantêm-se com patrulhas e vão continuar", disse então à agência Lusa fonte do comando territorial da GNR de Coimbra, aludindo ao desaparecimento durante uma alegada deslocação de bicicleta entre a Figueira da Foz e Montemor-o-Velho, onde reside.

A mesma fonte indicou, naquela ocasião, que a GNR foi alertada para o desaparecimento uma semana depois de o homem ter aparentemente desaparecido e, numa fase inicial, realizou "buscas mais musculadas", com vários militares, veículos aéreos não tripulados (drones), e cães pisteiros e de deteção de cadáver, na zona de arrozais e caminhos agrícolas entre aqueles dois concelhos do distrito de Coimbra.

O homem falou ao telefone com a irmã, pela última vez, ao final da tarde de dia 20 de julho, quando aparentemente fazia o percurso de bicicleta entre a Figueira da Foz e Montemor-o-Velho e estaria na zona das Pontes de Maiorca, na antiga estrada nacional (EN) 111, contou a própria na rede social Facebook.