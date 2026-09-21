PJ detém três homens suspeitos de importar droga através de encomendas postais

Três homens foram detidos em Lisboa por suspeita de tráfico de droga, por alegadamente importarem vários tipos de droga através de encomendas postais, que depois dividiam em doses para venda direta aos consumidores, anunciou hoje a Polícia Judiciária.

Os suspeitos foram identificados e detidos numa operação realizada por elementos da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ, por fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes, adianta a PJ em comunicado.

"Os detidos, com nacionalidades estrangeiras e sem ocupação conhecida, dedicavam-se à importação de diversos tipos de drogas através de encomendas postais. Depois de rececionados os produtos estupefacientes, procediam à sua divisão em doses individuais e venda direta aos consumidores", refere o comunicado.

A PJ apreendeu também diversas tipologias de droga, "na sua maioria canábis na sua forma resinosa (haxixe), cocaína, MDMA/ecstasy, bem como outras substâncias psicoativas como sejam cetamina, "2-CB", "3M" e cogumelos alucinógenos".

Foram ainda apreendidos bens e equipamentos utilizados para divisão em doses individuais, tendo em vista a sua posterior distribuição.

Os detidos, com 26, 31 e 32 anos, foram presentes a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhes sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

O Departamento de Investigação e Ações Penal (DIAP) de Lisboa prossegue a investigação.