PJ detém dois suspeitos de tráfico de droga no aeroporto de Lisboa
Dois homens foram detidos no aeroporto de Lisboa quando tentavam entrar em Portugal com cerca de 342 mil doses de cocaína e ficaram em prisão preventiva, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).
A detenção foi feita através da Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, referiu a PJ em comunicado.
Os suspeitos do crime de tráfico de droga detidos no aeroporto Humberto Delgado têm 36 e 47 anos e, além da droga, foram ainda apreendidos outros objetos e bens considerados relevantes como prova.
Segundo a PJ, os detidos foram presentes a primeiro interrogatório, tendo o tribunal de instrução criminal decidido aplicar a medida de coação mais gravosa - prisão preventiva.