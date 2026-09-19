PJ detém na Guarda condenado no Brasil por crime de sequestro

Um cidadão de 33 anos, procurado pelas autoridades brasileiras para cumprimento de pena de prisão de cinco anos por crime de sequestro foi preso na cidade da Guarda, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).

"A PJ deteve um cidadão estrangeiro, com 33 anos, procurado pelas autoridades brasileiras para cumprimento de uma pena de prisão de cinco anos pela prática do crime de sequestro, ocorrido em 2017 em Ribeirão das Neves, no estado brasileiro de Minas Gerais", informou a PJ em comunicado.

Segundo a Diretoria do Norte da PJ, a detenção ocorreu "na cidade da Guarda, local onde o este se refugiou desde 2022, logo após ter tido conhecimento no Brasil da acusação que sobre si impendia".

O homem "foi acusado de sequestrar a sua ex-companheira, mãe dos seus filhos", factos que se reportam a 22 de dezembro de 2017, altura em que "a vítima foi convidada a entrar na casa do ex-companheiro sob pretexto de conversarem, ficando privada de liberdade até ao dia 24 desse mês".

O detido vai ser agora presente ao Tribunal da Relação de Coimbra, para aplicação da medida de coação com vista à sua extradição para o Brasil.