Homem do Caniçal desaparecido desde terça-feira

Um homem, de 39 anos, residente no Caniçal, está desaparecido desde terça-feira, tendo sido visto pela última vez na zona do Caniço.

Trata-se de Miguel Alves, conhecido por 'Kita'. Segundo uma familiar, a última vez que foi visto vestia uma camisola roxa e umas calças de ganga.

A família já comunicou o desaparecimento às autoridades e tem também divulgado o apelo nas redes sociais, numa tentativa de obter informações que possam ajudar a localizar o homem.

Qualquer pessoa que tenha informações sobre o paradeiro de Miguel Alves deverá contactar as autoridades ou então o contacto da família: 927126868