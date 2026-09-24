Homem detido pela GNR por "violência psicológica" contra a mãe em Alter do Chão

Um homem, de 29 anos, foi detido pela GNR por suspeitas de "violência psicológica" sobre a sua mãe, de 50 anos, no concelho de Alter do Chão, distrito de Portalegre, divulgou hoje aquela força de segurança.

O Comando Territorial de Portalegre da GNR explica, em comunicado, que o homem foi detido na terça-feira, no âmbito de uma investigação por violência doméstica.

De acordo com a Guarda, os militares realizaram diligências que "permitiram apurar que o suspeito exercia violência psicológica" sobre a sua mãe, a qual "residia com o suspeito".

No decorrer da ação, foi dado cumprimento a um mandado de detenção, tendo o homem sido depois presente ao Tribunal de Fronteira, saindo em liberdade mas proibido de se aproximar da residência da vítima, bem como do seu local de trabalho num perímetro de 500 metros, fiscalizado por meios técnicos de controlo à distância, ou seja, através de pulseira eletrónica.

O tribunal proibiu ainda o homem de efetuar contactos de qualquer forma com a vítima.