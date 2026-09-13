Ronaldo revoltado com cânticos sobre Diogo Jota

Cristiano Ronaldo ficou revoltado e saiu em defesa de Rúben Neves depois do episódio ocorrido nas bancadas durante o encontro entre o Al Taawoun e o Al Hilal, da Liga saudita. Os adeptos da equipa da casa recorreram ao nome de Diogo Jota para provocar o médio português, numa situação que deixou o jogador visivelmente incomodado.

Os cânticos surgiram quando Rúben Neves se preparava para marcar um livre, com os adeptos a repetirem o nome do antigo internacional português, falecido no ano passado. A provocação atingiu particularmente o jogador do Al Hilal, que tinha uma relação de grande proximidade com Jota desde os tempos em que ambos representavam a selecção nacional.

Rúben Neves respondeu apontando para o céu e, depois da partida, não escondeu a revolta com o comportamento das bancadas. "Espero que não vão rezar depois do que fizeram", afirmou o internacional português.

A situação motivou também a reacção de Cristiano Ronaldo. O avançado do Al Nassr considerou que este tipo de comportamento não pode ser aceite no futebol e defendeu uma intervenção das entidades responsáveis pela competição saudita.

A liga tem que tomar medidas e punir este tipo de comportamento dos fãs. Isto já não é futebol, e tem que haver limites. As pessoas que se comportam assim nunca deveriam poder entrar num estádio novamente. Cristiano Ronaldo, na publicação da LiveMode TV no instagram

Dentro das quatro linhas, o Al Hilal acabou por aplicar uma goleada ao Al Taawoun, vencendo por 6-0. Mas o resultado ficou inevitavelmente manchado pelo episódio ocorrido nas bancadas.