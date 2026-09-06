CHEGA pede esclarecimentos sobre terrenos no Amparo

O Grupo Municipal do CHEGA no Funchal vai pedir esclarecimentos sobre os terrenos abrangidos por medidas preventivas no Amparo, em São Martinho, na sequência da decisão do Governo Regional de congelar perto de 30 mil metros quadrados destinados a futura habitação pública.

Em causa está um decreto regulamentar regional publicado recentemente, depois de a Câmara Municipal do Funchal ter aprovado a suspensão parcial do Plano Director Municipal naquela zona.

Maria do Carmo Gomes, líder do Grupo Municipal do CHEGA, afirma que o partido apoia a construção de habitação pública, mas considera que faltam informações sobre o projecto previsto para aqueles terrenos.

“Não podemos tolerar que usem a aflição das pessoas para justificar atalhos”, afirma, apontando a ausência, até ao momento, de informação sobre o número de fogos, prazos, orçamento ou modelo de concretização da operação.

O CHEGA anuncia agora pedidos formais de esclarecimento na Assembleia Municipal do Funchal, pretendendo conhecer os proprietários das parcelas abrangidas, o valor estimado de eventuais aquisições ou expropriações e o cronograma previsto para as obras.

O partido questiona ainda a articulação entre o Governo Regional e a Câmara Municipal do Funchal neste processo e reclama maior transparência na aplicação de verbas públicas destinadas à habitação.