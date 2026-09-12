CIA divulga relatórios presidenciais sobre a Al-Qaeda

A CIA divulgou hoje mais de 70 memorandos dos serviços de informação destinados ao presidente norte-americano sobre o grupo jihadista Al-Qaida e o seu antigo líder, Osama bin Laden, 25 anos após os atentados de 11 de Setembro.

A divulgação "uma transparência sem precedentes sobre o dossiê de inteligência mais sensível dos Estados Unidos, abrangendo os anos anteriores e o período seguinte a um dos momentos mais sombrios da nossa história", declarou a agência de informações dos EUA.

Estes relatórios presidenciais "reconstituem a história da compreensão variável dos analistas da CIA sobre a Al-Qaida e os seus esforços para revelar os planos de atentados de Osama bin Laden, apesar de informações escassas, vagas e imperfeitas", acrescentou a agência.

Um dos memorandos, datado de 10 de setembro de 1998, alerta que a Al-Qaida "poderia lançar um avião carregado de explosivos contra uma cidade americana".

Outro, de 04 de dezembro de 1998, indica que Osama bin Laden "e os seus aliados estão a preparar-se para atentados nos Estados Unidos, incluindo o sequestro de um avião".

Um outro documento, datado de poucas semanas antes dos ataques, detalha como a "tomada de decisões operacionais flexível e a definição ampla de alvos aceitáveis" da Al-Qaida permitiam ao grupo ajustar os seus planos à medida que as condições se alteravam.

Questionada sobre a divulgação, a Casa Branca destacou a divulgação de outro lote de documentos pelos Arquivos Nacionais, também hoje.

Este conjunto, que incluía entrevistas com responsáveis de segurança nacional das administrações Clinton e Bush, foi produzido pela comissão que investigou os ataques entre 2002 e 2004.

A 11 de setembro de 2001, dois aviões sequestrados por terroristas da Al-Qaida atingiram as Torres Gémeas do World Trade Center, em Nova Iorque, provocando o colapso dos edifícios duas horas após o impacto, enquanto um terceiro aparelho atingiu o Pentágono nos arredores de Washington.

Um quarto avião, que se acredita que tinha como alvo o Capitólio (sede do Congresso) ou a Casa Branca (presidência dos Estados Unidos), despenhou-se perto de Shanksville, na Pensilvânia, depois de passageiros e membros da tripulação terem tentado recuperar o controlo da aeronave.