Al Ittihad, de Danilo Pereira, bate Ronaldo, Félix e Samu na estreia de Ríos

O Al Ittihad, de Danilo Pereira e do colombiano Richard Ríos (ex-Benfica), recebeu e venceu hoje o campeão Al Nassr, de Cristiano Ronaldo, João Félix e Samu Costa, por 2-1, na quinta jornada da Liga saudita de futebol.

O avançado nigeriano George Ilenikhena foi o 'homem do jogo', ao marcar os golos da formação da casa aos quatro e aos 22 minutos.

O atacante brasileiro Ângelo Gabriel ainda reduziu antes do intervalo, aos 36, mas o Al Ittihad, que contou com Ríos, recém-chegado por empréstimo do Benfica, durante toda a segunda parte, segurou a vitória, impondo a primeira derrota à equipa de Ronaldo.

Com a quinta ronda fechada, o Al Nassr segue em segundo com 12 pontos, atrás do líder Al Hilal, de Rúben Neves, que soma 15 pontos (cinco vitórias), enquanto o Al Ittihad é quarto com 11.