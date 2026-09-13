Trump pede a Zelensky que pare ataques contra gasóleo russo

O Presidente dos Estados Unidos pediu hoje ao homólogo ucraniano que pare os ataques contra o gasóleo russo, notando que estes estão a causar escassez.

Volodymyr "Zelensky precisa de fazer uma coisa: parar de destruir o fornecimento de gasóleo na Rússia", afirmou Donald Trump, em resposta aos jornalistas, à margem do Open na Irlanda.

Trump insistiu que estes ataques estão a provocar uma escassez de gasóleo e que têm de ser interrompidos.

Cinco civis morreram, durante a noite, na sequência dos ataques entre a Rússia e a Ucrânia.

Nas últimas semanas, a Rússia intensificou a ofensiva aérea, com recurso a mísseis balísticos e drones.

Os ataques de Moscovo pretendem agora atingir a rede elétrica da Ucrânia antes do Inverno.

Só hoje, duas pessoas morreram e 14 ficaram ferias devido a ataques de drones ucranianos em Nizhnekamsk, na Rússia, onde está localizado um importante polo das refinarias de petróleo.

Os recentes ataques da Ucrânia têm como alvo a indústria petrolífera e de gás da Rússia e já levaram Moscovo a racionar os combustíveis.