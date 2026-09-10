PS quer explicações sobre a ETAR do Lazareto

Na reunião camarária realizada hoje, o vereador do Partido Socialista na Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, voltou a assumir a defesa da qualidade de vida, da segurança e da transparência no concelho, confrontando o executivo municipal com problemas graves que afectam directamente a população funchalense.

O representante socialista confrontou a autarquia com a gravíssima situação dos odores insuportáveis provocados pela ETAR do Lazareto, destacando que a resposta oficial da Câmara Municipal ao requerimento submetido pelo PS na semana passada vem provar de forma inequívoca que o executivo mentiu e enganou os moradores daquela zona.

Na referida resposta escrita, é a própria autarquia que admite que a necessidade de remoção e transporte de lamas residuais, efectuada quatro vezes por dia, é a causa directa dos maus cheiros, assumindo formalmente que tecnicamente não é possível evitar os odores no período de transporte e de abertura das portas da infra-estrutura.

"Trata-se de uma revelação de extrema gravidade, uma vez que se vendeu à população um investimento de 27 milhões de euros como sendo uma infra-estrutura moderna e de tecnologia avançada, quando na realidade a operação quotidiana implica que, com quatro descargas diárias e a consequente libertação de odores, os moradores fiquem sujeitos a maus cheiros durante o dia inteiro, tornando-se evidente que a promessa do Presidente da Câmara de realizar estudos ambientais sobre a qualidade do ar não passa de uma manobra de diversão que não impede nem resolve o problema real no terreno", refere.

Paralelamente, o Partido Socialista denunciou o estado de degradação e abandono do Miradouro da Nazaré, um ponto emblemático da cidade, muito procurado por residentes e turistas, que apresenta atualmente condições de perigosidade que constituem uma autêntica "vergonha" para o Funchal, designadamente com pedras soltas, ferros à vista e riscos evidentes para quem por ali circula. Perante esta realidade, o vereador Rui Caetano exigi que a autarquia intervenha de imediato junto do Governo Regional para garantir a recuperação urgente do miradouro, salvaguardando a segurança dos visitantes e a imagem da cidade do Funchal.

O PS alertou ainda para a "situação crítica" do edifício onde funcionou a antiga loja AKI, em Santo Amaro, um imóvel que se encontra encerrado há longos anos, em adiantado estado de degradação e transformado num ponto de consumo e tráfico de drogas, gerando um clima constante de insegurança e um elevado risco de incêndio. A gravidade da situação é acrescida pelo facto de o edifício se localizar exactamente em frente a uma instituição de acolhimento de jovens, a Casa de Acolhimento Nossa Senhora de Fátima, pelo que o PS exigiu que a autarquia intime com urgência os proprietários a realizarem uma vedação e selagem eficaz e segura do prédio, eliminando o perigo para a saúde pública e devolvendo a tranquilidade aos moradores e à comunidade envolvente.