Arsenal vence Sunderland e tem dia perfeito na Liga inglesa

O campeão Arsenal teve hoje um dia perfeito na Liga inglesa de futebol, depois de vencer fora o Sunderland, por 1-0, e ver as escorregadelas de Liverpool e Chelsea, em jogos da quarta jornada.

No derradeiro encontro do dia, a visita a Sunderland não foi fácil para os comandados de Mikel Arteta, que contou com o seu compatriota David Raya para impedir que os 'black cats' se adiantassem no marcador, ao defender uma grande penalidade do francês Enzo Le Fee, aos 56 minutos.

Dois minutos depois, o brasileiro Bruno Guimarães, muito assobiado pelos adeptos do Sunderland, lembrando o seu passado no rival Newcastle, estreou-se a marcar pelos 'gunners', com um grande remate de fora da área, com Bukaio Saka a fazer o 2-0, aos 90+7, de penálti.

Horas antes, o Chelsea e o Liverpool, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, tinham voltado a desiludir, ao empatarem em casa com o Hull (2-2) e o Fulham (0-0), respetivamente, com os 'blues' a seguirem em quarto, com sete pontos, a cinco do Arsenal, que tem uma vantagem de seis sobre os 'reds', embora ainda possam ser igualados pelo Manchester City.

Se o grande rival londrino soma quatro vitórias em outros tantos jogos, o Tottenham, com Mateus Fernandes no 'onze', ainda não festejou qualquer triunfo e voltou hoje a empatar, na receção ao Everton (0-0), tendo apenas dois pontos.

O Everton também ainda não perdeu, mas somou a terceira igualdade seguida e está agora no sétimo posto, com seis pontos.