Liga Contra o Cancro procura voluntários para peditório nacional

A Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), incluindo o Núcleo Regional da Madeira, lançou uma campanha de recrutamento de voluntários para o Peditório Nacional, que este ano decorre entre 29 de Outubro e 1 de Novembro. A iniciativa, intitulada ‘Ligue-se à Liga’, pretende reforçar a rede de pessoas que participa na recolha de donativos, procurando também captar voluntários entre as gerações mais jovens.

A campanha é protagonizada pelos próprios voluntários da instituição, que, através de testemunhos em vídeo e fotografia, procuram incentivar a participação no peditório. A LPCC salienta que não é necessária uma grande disponibilidade, sendo possível colaborar disponibilizando apenas algumas horas durante os quatro dias da iniciativa.

Os donativos recolhidos contribuem para financiar o apoio às pessoas com doença oncológica e às suas famílias, bem como acções de prevenção, diagnóstico precoce, formação e investigação em oncologia. Além do peditório, a Liga dispõe ao longo do ano de outras modalidades de voluntariado, nomeadamente comunitário, hospitalar e de entreajuda.

Os interessados em participar podem inscrever-se através do site da Liga Portuguesa Contra o Cancro ou contactar o Núcleo Regional da Madeira, no caso dos voluntários da Região.