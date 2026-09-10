Exposição 'Discordância Perfeita' inaugurada na Galeria Lourdes

A Galeria Lourdes, em Câmara de Lobos, recebe desde ontem, a exposição ‘Discordância Perfeita’, da artista Cassandre Sturbois, um projecto fotográfico nascido da sua própria experiência com o cancro da mama.

A exposição, chamada ‘Discordância Perfeita’, foi inaugurada na quarta-feira, 9 de Setembro, na galeria situada na Estrada João Gonçalves Zarco, n.º 496, em Câmara de Lobos. A mostra estará patente ao público na Galeria Lourdes, em Câmara de Lobos, até 15 de Outubro.

Conforme se pode ler na apresentação da mostra, esta exposição fotográfica explora, através de imagens e textos, a relação entre o corpo e a auto-estima após uma transformação corporal imposta pela vida: doença, acidente, convulsão física: “Esta série de retratos presta homenagem às mulheres que, após essas transformações, reaprendem a habitar os seus corpos, a domar as suas cicatrizes, visíveis ou invisíveis, e a reconectar-se com a sua própria sensualidade e beleza. Os retratos anónimos, capturados em tons suaves e delicados, celebram a beleza dos corpos marcados pela vida e convidam a uma reconciliação com a autoimagem”.

Foi em Setembro de 2023, com o anúncio do seu diagnóstico de cancro da mama, que Cassandre Sturbois deu início a uma série de autorretratos, procurando imortalizar cada etapa das transformações pelas quais o seu corpo foi passando. Após um ano de quimioterapia e diversas cirurgias, a artista revisita o seu corpo e as imagens captadas ao longo desse percurso: um testemunho tangível do ‘antes’ e do ‘depois’. Foi a partir dessa experiência pessoal que nasceu ‘Discordância Perfeita’. Na exposição, as fotografias dialogam com depoimentos escritos, criando uma experiência imersiva e emocional para o visitante.

Conferência/mesa-redonda no dia 15 de Outubro

Em parceria com a Liga Portuguesa Contra o Cancro, será realizada uma conferência/mesa-redonda relativa ao tema da exposição, no dia 15 de Outubro, também na Galeria Lourdes, aberta ao público, reunindo profissionais de saúde e da área da oncologia.

Esta iniciativa deverá ser coordenada pelo NRM-LPCC, em articulação com a Galeria Lourdes e os restantes parceiros envolvidos, com o objectivo de assegurar uma abordagem multidisciplinar centrada na pessoa com doença oncológica.