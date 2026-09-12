Conheça a chave premiada do sorteio de sábado do Totoloto

O Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa divulgou os números vencedores do sorteio do Totoloto realizado este sábado, dia 12 de Setembro de 2026.

A chave premiada, correspondente ao sorteio nº 073/2026, saiu com os números 3, 11, 21, 29 e 44, mais o 'número da sorte', o 2.

Os apostadores que tenham apostado esta combinação podem verificar os prémios atribuídos junto dos pontos de jogo da Santa Casa ou através dos canais oficiais dos Jogos Santa Casa, onde é possível confirmar o valor exacto de cada escalão premiado, sendo certo que o valor desta semana é um 'começar da base' dado que o último sorteio na quarta-feira atribuiu quase 2 milhões de euros ao 1.º prémio (sendo que quase 400 mil foram para o Estado).

O próximo sorteio do Totoloto está agendado para a próxima quarta-feira, 16 de Setembro.