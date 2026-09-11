Flamengo de Leonardo Jardim vence e está perto das 'meias' da Libertadores

O Flamengo, treinado pelo português Leonardo Jardim, deu um passo importante rumo às meias-finais da Taça Libertadores de futebol, ao vencer por 2-0 no estádio dos equatorianos do Independiente del Valle, na primeira mão dos quartos de final.

A equipa brasileira, campeã sul-americana em título, resolveu a questão a seu favor durante a segunda parte do jogo disputado na quinta-feira, em Quito, graças aos golos marcados pelo avançado Bruno Henrique, aos 61 minutos, e o defesa Léo Pereira, aos 75.

O Flamengo ficou em posição privilegiada para assegurar o apuramento na próxima quinta-feira, quando receber o Independiente del Valle, podendo ter a companhia do Palmeiras, orientado pelo português Abel Ferreira, que também está em vantagem no confronto com outra equipa equatoriana, o LDU Quito, depois de ter vencido em casa na primeira mão, por 1-0.