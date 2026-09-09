Sporting vence na recepção ao Galatasaray após reviravolta

O Sporting venceu hoje na receção aos turcos do Galatasaray por 3-1, após ter começado o jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol praticamente a perder.

Um autogolo do capitão 'leonino' Gonçalo Inácio deu vantagem ao tetracampeões turcos, aos cinco minutos, com a formação 'verde e branca' a chegar ao empate ainda na primeira parte, pelo moçambicano Geny Catamo, aos 27, e à vitória com os tentos do colombiano Luis Suárez, aos 57, de grande penalidade, e do uruguaio Rodrigo Zalazar, aos 63, de livre direto.

O Sporting, que é uma das 12 equipas vitoriosas nos dois primeiros dias da jornada, volta a jogar para a 'Champions' no dia 13 de outubro, quando visitar os franceses do Lens.

Por seu lado, o campeão nacional FC Porto começou a edição 2026/27 da Liga dos Campeões com uma derrota caseira, frente aos ingleses do Manchester City (2-0).