Peditório Nacional da Liga Contra o Cancro decorre de 29 de Outubro a 1 de Novembro

O Peditório Nacional da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) realiza-se este ano entre 29 de Outubro e 1 de Novembro, numa campanha de angariação de fundos destinada a apoiar doentes oncológicos e as suas famílias.

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (NRM-LPCC) está a mobilizar os seus voluntários para mais uma edição da iniciativa, apelando à participação de todos os que pretendam contribuir para a causa.

Numa mensagem dirigida aos voluntários, o presidente da Direcção do NRM-LPCC, Ricardo Sousa, sublinha a importância do contributo de cada participante para assegurar a continuidade do apoio prestado pela Liga.

"Cada hora disponibilizada, cada sorriso, cada palavra de incentivo e cada gesto de dedicação contribuem para que a Liga continue a prestar apoio social, psicológico e humano a quem mais precisa", refere.

O responsável destaca ainda a necessidade de reforçar o envolvimento dos voluntários numa altura em que, segundo a organização, os desafios colocados pelo cancro continuam a exigir uma resposta colectiva.

As verbas angariadas durante o peditório constituem uma das fontes de financiamento da Liga Portuguesa Contra o Cancro e destinam-se ao desenvolvimento das suas diferentes áreas de intervenção e ao apoio a pessoas afectadas pela doença e respectivas famílias.

O NRM-LPCC convida os interessados a inscreverem-se como voluntários através da plataforma disponibilizada pela Liga, em ligacontracancro.pt/peditorio.

"Juntos somos mais fortes. Juntos vamos vencer", é a mensagem deixada por Ricardo Sousa aos voluntários, a quem agradece antecipadamente a disponibilidade e dedicação à iniciativa.