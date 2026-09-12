Testemunhos recolhidos junto de passageiros dão conta do impacto directo que o vento forte está a ter em quem viaja de e para a Madeira, num fim de semana marcado por 8 voos divergidos e 20 cancelamentos (chegadas e partidas), atrasos generalizados e também limitações na travessia marítima do Porto Santo, uma vez que não haverá vagas a bordo do 'Lobo Marinho'.

O relato de um passageiro ilustra bem a espera vivida nas últimas horas no Aeroporto do Porto Santo: "Só agora estou a sair do avião", contou, depois de a aeronave ter ficado retida algumas horas à espera de condições que permitissem uma aterragem segura na Madeira. A operação no aeroporto madeirense mantém-se condicionada pelo vento, que chega aos 60 km/h, com várias aeronaves a enfrentar dificuldades para aterrar, a maioria nem sequer a tentar a partir das 19h00.

Nem todos tiveram esse desfecho. Segundo testemunhos recolhidos, muitos passageiros optaram por ficar no Porto Santo, enquanto o avião regressou ao destino, no caso Londres. Um cenário que confirma o que já vinha sendo noticiado, com vários dos voos divergidos a aterrarem na 'ilha dourada', nomeadamente os provenientes de Nice, Londres/Gatwick e Amesterdão, entre eles um Airbus A321 da easyJet. Além destes, outros voos foram desviados para as Canárias (Tenerife Sul e Gran Canária) e para Lisboa, enquanto ligações de Lanzarote, Lisboa, Manchester e Tenerife acumulam atrasos.

Provavelmente tentarão amanhã nova aproximação, dia que se prevê um abrandamento do vento. "E só deve haver vagas no barco na segunda-feira", segundo diz um passageiro, depois de se informar que o navio-ferry Lobo Marinho, que assegura a ligação entre a Madeira e o Porto Santo, só deverá ter vagas na segunda-feira. A informação surge dias depois de o navio ter estado a navegar apenas com um motor, o que poderá estará a condicionar a sua capacidade de resposta face ao aumento da procura provocado pelas divergências aéreas.

Oito voos divergidos do Aeroporto da Madeira devido ao vento forte Porto Santo recebeu três aviões, enquanto outros quatro foram encaminhados para Canárias e um para Lisboa. Há ainda vários voos atrasados

Este cenário de perturbação enquadra-se numa fase de tempo instável na Madeira: a região está sob aviso amarelo por tempo quente até segunda-feira, e a Proteção Civil alertou para o agravamento do perigo de incêndio rural até terça-feira, com rajadas de vento que podem atingir os 60 km/h nos extremos da ilha e nas terras altas. Só a partir do final da tarde de domingo se espera uma redução temporária da intensidade do vento, antes de voltar a subir na segunda-feira.