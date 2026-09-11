Dois sismos registados na Madeira e Porto Santo
Sismos de 2,4 a norte do Porto Santo e de 1,6 junto à Ponta de São Lourenço
Dois sismos foram registados ontem, dia 10, na região da Madeira, de acordo com os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).
O mais forte ocorreu às 21:31:15, a norte do Porto Santo, a mais de 150 quilómetros da ilha dourada. O abalo teve magnitude 2,4 e ocorreu a uma profundidade de 10 quilómetros.
Também ontem, mas durante a manhã, às 11:46:19, foi registado um sismo de magnitude 1,6, a 33 quilómetros de profundidade, a nordeste de Machico.
Este segundo abalo teve epicentro muito próximo da Ponta de São Lourenço, na zona do Mar da Travessa, e ocorreu a curta distância do epicentro do sismo registado naquela área no passado dia 5 de Setembro.
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