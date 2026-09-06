Força Aérea Portuguesa dinamizou actividades para a população no Porto Santo

A Força Aérea Portuguesa, através do Aeródromo de Manobra N 3, na ilha dourada, realizou, este sábado e domingo, actividades com a população local. Ontem realizou-se uma caminhada solidária, com a angariação de alimentos de primeira necessidade a reverter para a Casa do Voluntário no Porto Santo.

Várias pessoas compareceram na caminhada solidária, tendo aumentado o número de pparticipantes em relação ao ano passado.

Já este domingo, as atividades centraram-se no areal, na praia junto ao famoso Bar do Henrique. As actividades foram desde corrida, jogos tradicionais, ou outros jogos em que os veraneantes aderiram, provocando um ambiente bem divertido.

O DIARIO apurou que este tipo de iniciativas vai ter continuidade no ano de 2027, pois é intuito da Força Aérea Portuguesa continuar próximo da população local.