Turismo dinamarquês regressa ao Porto Santo com mais de 140 passageiros

Após uma interrupção de cerca de um mês, o mercado turístico dinamarquês regressou esta manhã ao Porto Santo, com a chegada de um Airbus que transportou mais de 140 passageiros para a Ilha Dourada.

Entre os visitantes encontra-se um número significativo de praticantes e aficcionados do golfe, reforçando a importância deste mercado para a estratégia de promoção do Porto Santo enquanto destino para a prática da modalidade.

A operação aérea proveniente da Dinamarca deverá ser reforçada em Outubro, com a realização de mais um voo a partir de Billund, cidade que integra a operação destinada à Ilha Dourada.

A ligação entre a Dinamarca e o Porto Santo deverá prolongar-se até 2027, contribuindo para manter o fluxo de turistas nórdicos para a ilha e para a dinamização da actividade turística fora dos períodos de maior procura.