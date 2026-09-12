Bruno Melim elogia desenvolvimento da Calheta e acusa JPP de ter "duas caras"

Bruno Melim, líder da JSD Madeira, elogiou o desenvolvimento da Calheta sob gestão social-democrata e acusou o JPP de manter um "discurso duplo" relativamente aos investimentos no concelho, nomeadamente em relação ao projecto do campo de golfe da Ponta do Pargo.

As declarações foram proferidas ontem, durante a tomada de posse de Afonso Marciel como novo presidente da JSD Calheta, sucedendo a Karine Meneses. A cerimónia contou também com a presença de Carlos Teles, presidente da concelhia do PSD e deputado à Assembleia Legislativa da Madeira.

Bruno Melim destacou o papel dos autarcas do PSD na formação de novos quadros políticos e apontou a Calheta como um exemplo da "génese social-democrata". O dirigente reconheceu que a actual conjuntura política tem alterado a percepção sobre a política e a disponibilidade para assumir funções públicas, elogiando o "compromisso e o sacrifício" dos jovens que continuam a fazê-lo.

Na análise ao concelho, considerou que a Calheta é actualmente "uma centralidade de investimento e de qualidade de vida", atribuindo esse resultado ao trabalho dos executivos liderados por Carlos Teles e Doroteia Leça.

Foi neste contexto que dirigiu críticas à oposição, em particular ao JPP, a propósito do campo de golfe da Ponta do Pargo. Bruno Melim acusou o partido de "ter duas caras" e de não ter "coragem de confrontar a população da Calheta com as críticas ao investimento que faz desde o Funchal".

Para o líder da JSD Madeira, o PSD "foi capaz de criar riqueza e de transformar a Calheta", manifestando confiança na capacidade dos jovens agora empossados para dar continuidade a esse trabalho.

Melim deixou ainda uma crítica às restantes estruturas de juventude partidária da Região, defendendo uma participação política mais regular. "Pareceu-me um ATL que surgiu em agosto e que desapareceu em setembro", ironizou.

A presidente cessante da JSD Calheta, Karine Meneses, recordou o percurso realizado à frente da estrutura, destacando o trabalho desenvolvido "por amor à Calheta".

Já Afonso Marciel, que assume agora a liderança da estrutura, agradeceu a confiança depositada na nova equipa e comprometeu-se a "fazer mais pelos jovens do concelho". O novo líder defendeu uma intervenção política "com seriedade e com sentido de responsabilidade" e apontou a educação, a habitação e o emprego como alguns dos principais desafios para a juventude.

Afonso Marciel assumiu igualmente uma posição contra os extremismos e definiu o combate à desinformação como uma das prioridades da nova JSD Calheta.

Carlos Teles agradeceu, por seu lado, o trabalho da estrutura cessante, destacando a postura assumida "nos momentos mais difíceis". O dirigente defendeu o combate ao populismo e à demagogia, considerando que "só o trabalho e a defesa intransigente do concelho" permitiram à Calheta alcançar o actual patamar de desenvolvimento.

O presidente da concelhia do PSD apelou, contudo, aos jovens sociais-democratas para manterem a ambição e continuarem a trabalhar em defesa do concelho.