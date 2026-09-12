PJ detém dois trabalhadores por tráfico de cocaína no aeroporto de Lisboa

A Polícia Judiciária (PJ) deteve na sexta-feira, em Lisboa, dois trabalhadores aeroportuários por suspeita de tráfico ilícito de estupefacientes, no âmbito da operação "Falcão", anunciou hoje em comunicado.

Os detidos, de 48 e 46 anos, são trabalhadores de empresas prestadoras de serviços no aeroporto de Lisboa e são suspeitos de integrarem uma rede criminosa dedicada à introdução de cocaína no continente europeu por via aérea, através de voos comerciais provenientes da América Latina.

No âmbito da Operação Falcão, levada a cabo pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes (UNCTE) da PJ, foram apreendidos cerca de 110 quilogramas de cocaína, cerca de 200 mil euros em dinheiro, várias viaturas e outros objetos e documentos relacionados com a prática do crime, de acordo com o comunicado.

Os detidos foram já ouvidos em primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.

O inquérito está a cargo do DIAP de Lisboa.