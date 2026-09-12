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Queimada não autorizada provoca incêndio nos Canhas

Fogo encontra-se em fase de rescaldo

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Foto Arquivo, ASPRESS

Um incêndio em mato deflagrou, esta tarde, nos Canhas, na Ponta do Sol, na sequência de uma queimada não autorizada.

Após o alerta, foram de imediato mobilizados os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que deslocaram para o local duas viaturas, uma ligeira e outra pesada.

O incêndio acabou por ser extinto pelos bombeiros e encontra-se agora em fase de rescaldo.

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