Queimada não autorizada provoca incêndio nos Canhas

Um incêndio em mato deflagrou, esta tarde, nos Canhas, na Ponta do Sol, na sequência de uma queimada não autorizada.

Após o alerta, foram de imediato mobilizados os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que deslocaram para o local duas viaturas, uma ligeira e outra pesada.

O incêndio acabou por ser extinto pelos bombeiros e encontra-se agora em fase de rescaldo.