Queimada não autorizada provoca incêndio nos Canhas
Fogo encontra-se em fase de rescaldo
Um incêndio em mato deflagrou, esta tarde, nos Canhas, na Ponta do Sol, na sequência de uma queimada não autorizada.
Após o alerta, foram de imediato mobilizados os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol, que deslocaram para o local duas viaturas, uma ligeira e outra pesada.
O incêndio acabou por ser extinto pelos bombeiros e encontra-se agora em fase de rescaldo.
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