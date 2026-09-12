Técnico do Marítimo antevê deslocação difícil a Moreira de Cónegos

O treinador do Marítimo, Mitchell van der Gaag, assumiu hoje esperar dificuldades na deslocação ao sempre difícil terreno do Moreirense, em antevisão ao jogo da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol, na segunda-feira.

"É uma equipa que tem experiência de I Liga, num campo difícil para jogar. Têm um bom plantel e um bom treinador [Vasco Botelho da Costa], que treinou o meu filho [Jordan van der Gaag, na União de Leiria], por isso, conheço-o bem. Portanto, vai ser, mais uma vez, um jogo difícil para nós, fora de casa", referiu o técnico em conferência de imprensa, no Estádio do Marítimo, no Funchal.

Sem vencer há três jogos para o campeonato, com duas derrotas e um empate, o 'timoneiro' dos insulares tem curiosidade para perceber como a "equipa vai reagir" a este momento de adversidade, lembrando que "cada ponto" será importante rumo ao objetivo da permanência.

Nas primeiras cinco jornadas, van der Gaag repetiu quase sempre o mesmo 'onze', com poucos reforços integrados nas escolhas iniciais, algo que pode mudar neste encontro em Moreira de Cónegos.

"Nós contratámos jogadores para ajudar e reforçar a equipa. E, agora, estão cada vez mais fortes. [...] Em termos de trabalho e de treino, estão cada vez mais preparados", notou.

Yellu Santiago, Nathanael Ogbeta e Simo Bouzaidi continuam com problemas físicos e não devem viajar para o norte do país, ao passo que Tomás Tavares, fora das opções desde a terceira jornada, recuperou de lesão e pode integrar a convocatória.

O Marítimo, nono classificado, com sete pontos, visita na segunda-feira o Moreirense, 13.°, com quatro, a partir das 20:15, no Parque Desportivo Comendador Joaquim de Almeida Freitas, em Moreira de Cónegos, sob arbitragem de Fábio Melo, da associação do Porto.